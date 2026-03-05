Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!
AP Photo/Jeffrey Phelps
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 08:50
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 24 πόντους, ωστόσο οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Χοκς, οι οποίοι επικράτησαν 131-113, μετρώντας 20 εύστοχα τρίποντα – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Το Μιλγουόκι γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και νιώσει έντονη πίεση, καθώς έμεινε πίσω στη μάχη για τα playoffs στην Ανατολή.

Τα «Ελάφια» βλέπουν τα play in να απομακρύνονται, καθώς έπεσαν στο 26-34 και βρίσκονται στην 11η θέση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, έχοντας 10/15 σουτ, ενώ πρόσθεσε ακόμη 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά συμμετοχής του στο παρκέ. Από πλευράς συμπαικτών του, ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 16 πόντους, ενώ ο Μουσά Ντιένγκ πρόσθεσε 14, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για ένα λεπτό, καταγράφοντας ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

Από τους Χοκς, που βρήκαν πολλές λύσεις από την περιφέρεια με 20/45 τρίποντα και δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στους Μπακς, ξεχώρισε ο Τζόνσον με 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Νικέιλ Αλεξάντερ - Ουόκερ σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Ονιέκα Οκόνγκου πρόσθεσε άλλους 21.

Τα «Ελάφια» έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 71-66, σε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό επιθετικά διάστημα, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν ποσοστά ευστοχίας που ξεπέρασαν το 60%. Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε αισθητά στην τρίτη περίοδο. Τα «Γεράκια» εκμεταλλεύτηκαν το επιθετικό μπλακ άουτ των αντιπάλων τους, με το Μιλγουόκι να πετυχαίνει μόλις δύο πόντους στα πρώτα 5:56 του δωδεκαλέπτου. Σε αυτό το διάστημα οι Χοκς έτρεξαν σερί 10-0 και πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Συνολικά, στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλάντα κυριάρχησε, επικρατώντας με επιμέρους σκορ 65-42, φτάνοντας με άνεση στην νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς - Θάντερ 100-103

Σέλτικς - Χόρνετς 89-118

Σίξερς - Τζαζ 106-102

Γκρίζλις - Μπλέιζερς 114-122

Μπακς - Χοκς 113-131

Κλίπερς - Πέισερς 130-107

 

Βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 41-21
  2. Νέα Υόρκη 40-23
  3. Τορόντο 35-26
  4. Φιλαδέλφεια 34-28
  5. Μπρούκλιν 15-46

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 45-15
  2. Κλίβελαντ 39-24
  3. Μιλγουόκι 26-35
  4. Σικάγο 25-37
  5. Ιντιάνα 15-47

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 32-28
  2. Μαϊάμι 33-29
  3. Ατλάντα 32-31
  4. Σάρλοτ 32-31
  5. Ουάσινγκτον 16-45

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 49-15
  2. Μινεσότα 39-23
  3. Ντένβερ 38-24
  4. Πόρτλαντ 30-33
  5. Γιούτα 18-44

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 37-24
  2. Φίνιξ 35-26
  3. Γκόλντεν Στέιτ 31-30
  4. Λ.Α. Κλίπερς 30-31
  5. Σακραμέντο 14-49

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 44-17
  2. Χιούστον 38-22
  3. Μέμφις 23-38
  4. Ντάλας 21-40
  5. Νέα Ορλεάνη 19-44

Highlights: Giannis Antetokounmpo Scores 24 Points vs. Hawks | 03.04.26



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο
14 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!
43 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved