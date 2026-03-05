Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!

AP Photo/Jeffrey Phelps

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 24 πόντους, ωστόσο οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Χοκς, οι οποίοι επικράτησαν 131-113, μετρώντας 20 εύστοχα τρίποντα – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Το Μιλγουόκι γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και νιώσει έντονη πίεση, καθώς έμεινε πίσω στη μάχη για τα playoffs στην Ανατολή.

Τα «Ελάφια» βλέπουν τα play in να απομακρύνονται, καθώς έπεσαν στο 26-34 και βρίσκονται στην 11η θέση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, έχοντας 10/15 σουτ, ενώ πρόσθεσε ακόμη 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά συμμετοχής του στο παρκέ. Από πλευράς συμπαικτών του, ο Κάιλ Κούζμα σημείωσε 16 πόντους, ενώ ο Μουσά Ντιένγκ πρόσθεσε 14, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για ένα λεπτό, καταγράφοντας ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

Από τους Χοκς, που βρήκαν πολλές λύσεις από την περιφέρεια με 20/45 τρίποντα και δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στους Μπακς, ξεχώρισε ο Τζόνσον με 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Νικέιλ Αλεξάντερ - Ουόκερ σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Ονιέκα Οκόνγκου πρόσθεσε άλλους 21.

Τα «Ελάφια» έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 71-66, σε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό επιθετικά διάστημα, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν ποσοστά ευστοχίας που ξεπέρασαν το 60%. Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε αισθητά στην τρίτη περίοδο. Τα «Γεράκια» εκμεταλλεύτηκαν το επιθετικό μπλακ άουτ των αντιπάλων τους, με το Μιλγουόκι να πετυχαίνει μόλις δύο πόντους στα πρώτα 5:56 του δωδεκαλέπτου. Σε αυτό το διάστημα οι Χοκς έτρεξαν σερί 10-0 και πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Συνολικά, στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλάντα κυριάρχησε, επικρατώντας με επιμέρους σκορ 65-42, φτάνοντας με άνεση στην νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς - Θάντερ 100-103



Σέλτικς - Χόρνετς 89-118



Σίξερς - Τζαζ 106-102

Γκρίζλις - Μπλέιζερς 114-122



Μπακς - Χοκς 113-131



Κλίπερς - Πέισερς 130-107