Εντυπωσιακό Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ από τον Δοβλέτη

Οnsports Τeam

Ο Δημήτρης Δοβλέτης εντυπωσίασε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου όπου στα 200μ των Κ18 σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.17

Όπως φάνηκε στο πρόσφατο Πανελλήιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που πραγματοποιήθηκε στην Παιανία, ο ελληνικός στίβος δεν έχει μόνο παρόν αλλά και… εντυπωσιακό μέλλον, με αθλητές οι οποίοι έχουν το ταλέντο και τα εφόδια να πρωταγωνιστήσουν εντός και εκτός των τειχών.

Ένας από αυτούς είναι και ο αθλητής του ΑΟ Διονύσου, Δημήτρης Δοβλέτης, ο οποίος εντυπωσίασε στα 200 μ., καταρρίπτοντας ρεκόρ μεγαλύτερο από την ηλικία του! Ο 16χρονος δρομέας ήταν εντυπωσιακός στα 200 μέτρα και πραγματοποίησε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22.17, αφήνοντας πίσω του το προηγούμενο ρεκόρ του Παναγιώτη Χρυσοσπάθη το οποίο είχε πετύχει στις 13 Ιανουαρίου του 2002 με επίδοση 22.34 και σε ηλικία 24 ετών.

Ο Δημήτρης Δοβλέτης είναι μαθητής της Α’ Λυκείου στο Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Εκάλης και το σχολείο του έσπευσε να τον συγχαρεί σε σχετικό post στο instagram.