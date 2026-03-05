Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απίστευτο: Ο Μπαρνς των Σπερς τραυματίστηκε στον ύπνο του – Μετρούσε σερί 364 αγώνων!
AP Photo/Duane Burleson
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 10:47
NBA

Απίστευτο: Ο Μπαρνς των Σπερς τραυματίστηκε στον ύπνο του – Μετρούσε σερί 364 αγώνων!

Ο Χάρισον Μπαρνς είδε το εντυπωσιακό σερί του στο NBA να σταματά, αφού δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, τον οποίο αποκόμισε στον ύπνο του!

Ο Μπαρνς, που δεν είχε χάσει παιχνίδι στο NBA από το 2021, είδε το σερί των 364 συνεχόμενων εμφανίσεών του να διακόπτεται στο ματς κόντρα στους Σίξερς, για έναν εντελώς απρόσμενο λόγο.

Ο πρώην πρωταθλητής με τους Ουόριορς και νυν παίκτης των Σπερς τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλό του ενώ κοιμόταν, αναγκάζοντάς τον να μείνει εκτός παρκέ.

Χωρίς αμφιβολία είναι ένας από τους περίεργους τραυματισμούς στην ιστορία του αθλητισμού, ο οποίος «χάλασε» το εντυπωσιακό σερί ενός παίκτη που σπάνια χάνει αγώνα κι είναι γνωστός ως ένας από τους «ironmen» της λίγκας.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague
26 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Στον... αέρα τα εισιτηρία για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
26 λεπτά πριν ΑΕΛ: Στον... αέρα τα εισιτηρία για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
NBA
Απίστευτο: Ο Μπαρνς των Σπερς τραυματίστηκε στον ύπνο του – Μετρούσε σερί 364 αγώνων!
31 λεπτά πριν Απίστευτο: Ο Μπαρνς των Σπερς τραυματίστηκε στον ύπνο του – Μετρούσε σερί 364 αγώνων!
NBA
Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο
1 ώρα πριν Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved