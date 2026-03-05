Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο
AP Photo/Dar Yasin
Οnsports team 05 Μαρτίου 2026, 09:20
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-4) από τον Ντένις Σαποβάλοφ κι έμεινα εκτός συνέχειας από τον πρώτο γύρο του Indian Wells.

Ο Έλληνας τενίστας, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του στο τουρνουά του Ντουμπάι, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στο Masters της Καλιφόρνια.

Ο πρόωρος αποκλεισμός δημιουργεί προβληματισμό για τον Τσιτσιπά ενόψει της συνέχειας της σεζόν, καθώς η αστάθεια στο σερβίς και η δυσκολία του να βρει σταθερό ρυθμό στα μεγάλα ράλι εξακολουθούν να επηρεάζουν την προσπάθειά του για επιστροφή σε υψηλό επίπεδο.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς μπήκε θετικά στο ματς, κρατώντας το σερβίς του στο εναρκτήριο game. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς τα χαμηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς έδωσαν την ευκαιρία στον Σαποβάλοφ να πάρει πρωτοβουλία. Ο Καναδός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, πέτυχε δύο γρήγορα breaks και πήρε τον έλεγχο του σετ. Με σταθερότητα στις επιστροφές και αποτελεσματικές επιλογές από τη βασική γραμμή, το έκλεισε με 6-2.

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο σετ. Παρά το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς έχασε αρχικά το σερβίς του, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα. Βελτίωσε τις επιστροφές του, πίεσε τον αντίπαλό του και εκμεταλλεύτηκε την πτώση της απόδοσης του Σαποβάλοφ στο σερβίς. Με πιο καθαρά χτυπήματα και καλύτερη διαχείριση στους κρίσιμους πόντους, ο Έλληνας τενίστας ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε το σετ με 6-3, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ωστόσο, ο Σαποβάλοφ διατήρησε την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητά του. Ένα break στο μέσο του σετ αποδείχθηκε καθοριστικό, δίνοντάς του το προβάδισμα που χρειαζόταν. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να αντιδράσει, όμως το σερβίς του δεν του επέτρεψε να ασκήσει την απαιτούμενη πίεση, με τον Καναδό να φτάνει τελικά στο 6-4 και να εξασφαλίζει την πρόκριση.

Denis Shapovalov vs Stefanos Tsitsipas Match Highlights | Miami 2024



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο
13 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!
43 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ήταν αρκετός για τους Μπακς, οι Χοκς πέτυχαν 20 τρίποντα!
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ
59 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Το «άγγιγμα» του Μπενίτεθ φέρνει ελπίδα και επιδόσεις που είχαν ξεχαστεί!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved