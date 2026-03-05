Εφές: «Γλίτωσε το χειρουργείο ο Λάρκιν»

Οnsports Τeam

Ευχάριστα τα νέα για την Εφές και τον Σέιν Λάρκιν, μιας και ο έμπειρος παίκτης γλίτωσε τα χειρότερα, απέφυγε το χειρουργείο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4-6 εβδομάδες, όπως ενημέρωσε η διοίκηση της ομάδας.

Ο Σέιν Λάρκιν είχε τραυματιστεί πριν από μερικούς μήνες στον τένοντα του προσαγωγού του με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν ότι η αποθεραπεία του πάει καλά, οι φόβοι για νέο χειρουργείο εξαφανίστηκαν και σύμφωνα με τη διοίκηση της ομάδας της Κωνσταντινούπολης ο παίκτης θα πρέπει να παραμείνει εκτός γηπέδων για πε΄ριπου 4-6 εβδομάδες, έτσι ώστε να επενέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση έχοντας αφήσει πίσω του ολοκληρωτικά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.