Εφές: «Γλίτωσε το χειρουργείο ο Λάρκιν»
Ευχάριστα τα νέα για τον παίκτη της Εφές, αφού σύμφωνα με ενημέρωση της ομάδας ο έμπειρος παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες.
Ευχάριστα τα νέα για την Εφές και τον Σέιν Λάρκιν, μιας και ο έμπειρος παίκτης γλίτωσε τα χειρότερα, απέφυγε το χειρουργείο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4-6 εβδομάδες, όπως ενημέρωσε η διοίκηση της ομάδας.
Ο Σέιν Λάρκιν είχε τραυματιστεί πριν από μερικούς μήνες στον τένοντα του προσαγωγού του με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν ότι η αποθεραπεία του πάει καλά, οι φόβοι για νέο χειρουργείο εξαφανίστηκαν και σύμφωνα με τη διοίκηση της ομάδας της Κωνσταντινούπολης ο παίκτης θα πρέπει να παραμείνει εκτός γηπέδων για πε΄ριπου 4-6 εβδομάδες, έτσι ώστε να επενέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση έχοντας αφήσει πίσω του ολοκληρωτικά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.
Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan Kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat Kaptanımızın tedavi sürecinin henüz… pic.twitter.com/T8aEt8A7Ma— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) March 5, 2026