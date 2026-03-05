Σκαριόλο: «Υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα από τον μικρόκοσμό μας»

Οnsports Τeam

Ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Βίρτους Μπολόνια, ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για την αναμέτρηση της Euroleague, αλλά στάθηκε κυρίως στην κατάσταση που επικρατεί στη Μέσα Ανατολή και στη γενικευμένη πολεμική σύρραξη που απειλεί τον πλανήτη. Τονίζοντας και ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχουν πολλά και πιο σοβαρά πράγματα από το μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ο αγώνας μετά το διάλειμμα είναι λίγο ασυνήθιστος για όλες τις ομάδες. Εμείς δεν αποτελούμε εξαίρεση. Οι παίκτες, ειδικά εκείνοι που έχουν παίξει πολλά λεπτά και έχουν κάνει πολλά ταξίδια, φτάνουν κουρασμένοι και με μικρούς τραυματισμούς που πάντα εμφανίζονται. Ευτυχώς, δεν είναι σοβαροί, αλλά πρέπει να δούμε αν θα καταφέρουμε να ανακάμψουμε πλήρως. Είναι ένας αγώνας εναντίον ενός αντιπάλου που μας κέρδισε στον πρώτο γύρο, προφανώς σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία. Στην πραγματικότητα, βλέποντας αυτό το παιχνίδι, σε ενθαρρύνει πολύ να δεις την εξέλιξη που έχει σημειώσει η ομάδα σε επίπεδο ποιότητας παιχνιδιού και στις δύο πλευρές του γηπέδου από τότε μέχρι τώρα.

Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την εξέλιξη απέναντι σε έναν πολύ αθλητικό αντίπαλο, εξαιρετικά physical και με μεγάλη ικανότητα να επιτίθεται στο ζωγραφιστό. Υπάρχει μια πολύ υψηλή ικανότητα και ποιότητα στη δημιουργία του παιχνιδιού και στο χειρισμό της μπάλας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε πότε θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και πότε πρέπει να προστατεύσουμε το ζωγραφιστό. Πρέπει να αποτρέψουμε τις διεισδύσεις, τα κοψίματα, τους αιφνιδιασμούς και τα επιθετικά ριμπάουντ από το να δημιουργήσουν ένα σουτ κοντά στο καλάθι. Αυτή είναι η γενική ιδέα, να βάλουμε τα κομμάτια στη θέση τους και να δούμε ποια είναι η κατάσταση των παικτών τη στιγμή που θα αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον αυριανό αγώνα».

Για την αυτοπεποίθησή που δίνει η θέση στην πρώτη τετράδα: «Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε παίκτες που έχουν εμπειρία, είτε από εδώ είτε από αλλού. Όλοι αναγνωρίζουν πως δεν είναι μόνο απόδειξη της ποιοτικής δουλειάς που έχει γίνει αλλά και τις ικανότητας να ανταγωνιζόμαστε απέναντι στις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Είναι μία αντικειμενική εκτίμιση, όχι μόνο λόγω του επιπέδου των αντιπάλων αλλά και λόγω της κούρασης που έρχεται με την ένταση της διοργάνωσης. Υπάρχουν ακόμα δύο επιπλέον ομάδες, τέσσερις περισσότεροι γύροι, περισσότερες διαβολοβδομάδες. Παράλληλα, τα πάμε πολύ καλά και στο πρωτάθλημα. Μπορείς να τα πας καλά στην μία διοργάνωση και να το πληρώσεις στην άλλη. Ωστόσο, διατηρούμε μία εξαιρετική ισορροπία και στις δύο διοργανώσεις. Αυτό πρέπει να μας δώσει αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε στον σωστό δρόμο».

Για το πλάνο για το ματς: «Σχεδιάζουμε το πλάνο ανάλογα με την κατάσταση των παικτών. Έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη, πολύ καθορισμένη ταυτότητα, που φυσικά προσαρμόζεται στον εκάστοτε αντίπαλο. Αλλά η δομή της ομάδας μας είναι πολύ καθορισμένη όταν είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση. Μια μέρα κάποιος δεν έχει διαβατήριο, μια άλλη μέρα κάποιος είναι άρρωστος, μια άλλη χρειάζεται ξεκούραση... Αυτές οι περιστάσεις έχουν συμβεί σπάνια τελευταία. Το τελικό σχέδιο το καταρτίζουμε μόλις έχουμε γνώση για την κατάσταση των παικτών. Προφανώς δεν είναι το ιδανικό. Εκτός από τα λεπτά, υπάρχει και το ταξίδι. Τα στοιχεία για τον ύπνο των παικτών είναι πολύ κακά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε απόδοση χωρίς κίνδυνο τραυματισμού. Πολύ πιο επικίνδυνο και σοβαρό είναι να μπει ένας παίκτης σε μία κατάσταση που μπορεί να τραυματιστεί από το να ρισκάρουμε και να παίξει λίγα λεπτά λιγότερα».

Για τις αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω της κατάστασης στην Μέση Ανατολή: «Πρώτα απ' όλα, χαιρόμαστε για την επιστροφή των Junior μας, οι οποίοι πέρασαν στιγμές ανησυχίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το να σκέφτεσαι να προβλέψεις τα απρόβλεπτα φαίνεται μια αντίφαση από μόνη της. Τι περιθώριο θα έχεις σε ένα τόσο σφιχτό πρόγραμμα. Αυτό ήταν το αρχικό λάθος. Δεν μπορείς να προβλέψεις τους πολέμους. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά και οδυνηρά προβλήματα που συνδέονται με τους πολέμους από ένα πρωτάθλημα μπάσκετ.

Μέσα στον μικρόκοσμο της λίγκας μας, με τόσο μικρό περιθώριο για να αναπληρώσουμε αγώνες, αυτό είναι το λάθος. Η αύξηση του αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν πρέπει αναγκαστικά να συνοδεύεται από μείωση του αριθμού των αγώνων. Όλοι συμφώνησαν σε αυτό. Από ό,τι ξέρω και ακούω, αυτή είναι πιθανώς η κατεύθυνση που ακολουθείται. Αλλά βρισκόμαστε σε μια κάπως χειρότερη σεζόν. Με όλη αυτή τη συσσώρευση, και επιπλέον το πρόσθετο πρόβλημα των αναβολών, των ουδέτερων γηπέδων και αυτών των καταστάσεων σαφούς αδικίας. Παίζεις χωρίς οπαδούς, με οπαδούς».

