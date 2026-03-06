Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε θα αναρτηθούν - Ποιοι θα δουν αύξηση 20%

Onsports Team

Στις 10 Μαρτίου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η εξόφληση του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Μαρτίου και η τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο υπολογισμός του φόρου βασίζεται στην αξία του ακινήτου, στο εάν αυτό είναι ασφαλισμένο, καθώς και στην οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Η πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων αναμένεται να πληρώσει το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό που κατέβαλε το 2025, καθώς για το 2026 δεν έχουν μεταβληθεί οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του φόρου.

Ωστόσο, για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στα ποσά που θα αναγράφονται στα φετινά εκκαθαριστικά.

Ποιοι θα δουν διαφοροποιήσεις

Αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ θα δουν όσοι απέκτησαν το 2025 ακίνητα, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. Το ίδιο ισχύει και για όσους προχώρησαν σε τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, δηλώνοντάς τους πλέον ως χώρους κύριας χρήσης. Αντίθετα, μειωμένο φόρο θα πληρώσουν όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή ποσοστά ιδιοκτησίας μέσα στο 2025.

Αυξημένος θα είναι επίσης ο φόρος για όσους χάσουν φέτος το δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής λόγω αύξησης του οικογενειακού τους εισοδήματος πάνω από τα προβλεπόμενα όρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι που μέχρι σήμερα είχαν έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ θα τη χάσουν και θα πληρώσουν τον φόρο στο σύνολό του, ενώ ορισμένοι που απαλλάσσονταν πλήρως ενδέχεται να κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν.

Αντίθετα, μειωμένο φόρο ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή θα δουν όσοι αποκτήσουν φέτος δικαίωμα έκπτωσης, είτε λόγω αύξησης των μελών της οικογένειάς τους – κάτι που αυξάνει τα εισοδηματικά όρια για απαλλαγή – είτε λόγω μείωσης των ετήσιων οικογενειακών εισοδημάτων τους κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες. Συγκεκριμένα, για ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένα το 2025 για κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας για διάστημα από τρεις έως δώδεκα μήνες, παρέχεται έκπτωση έως 20% στον φόρο που αναλογεί σε κάθε κατοικία. Για ακίνητα με αξία άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.