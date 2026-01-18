Ομάδες

AEK - Παναθηναϊκός: Το καρέ τερμάτων του Γιόβιτς στο ντέρμπι (video)
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 22:50
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

AEK - Παναθηναϊκός: Το καρέ τερμάτων του Γιόβιτς στο ντέρμπι (video)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Δείτε τα γκολ με τα οποία ο Λούκα Γιόβιτς έδωσε τη νίκη στην Ένωση στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League. 

Η ΑΕΚ κυριάρχησε στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε τέσσερα γκολ!

Ο Σέρβος άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, με προβολή ύστερα από σέντρα του Λιούμπισιτς από δεξιά. Στο 57' έκανε το 2-0 και πάλι με προβολή από αδράνεια της άμυνας των πράσινων σε φάουλ από τα πλάγια.

Στο 65' πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε σε κενή εστία μετά από σουτ στο δοκάρι, ενώ στο 79' επίσης σκόραρε σε κενή εστία από τρομερή ενέργεια και πάσα του Ρότα.

Δείτε τα γκολ:

To 1-0

To 2-0

To 3-0

To 4-0



