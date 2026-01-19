Ομάδες

Δεύτερος «κυανέρυθρος» Stoiximan MVP of the Week ο Νέιτ Γουότσον
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 13:48
BASKET LEAGUE

Δεύτερος «κυανέρυθρος» Stoiximan MVP of the Week ο Νέιτ Γουότσον

Ο Νέιτ Γουότσον με ένα… μεγαλοπρεπές νταμπλ νταμπλ (26 πόντοι και 13 ριμπάουντ) πρωταγωνίστησε στην δεύτερη σερί νίκη του Πανιωνίου Cosmorama Travel στην Stoiximan GBL της φετινής σεζόν, στην Πάτρα επί του Προμηθέα Βίκος Cola και ως επιστέγασμα της εμφάνισης του ήρθε η ανάδειξη του σε Stoiximan MVP of the Week.

Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ των «κυανέρυθρων» στην αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος είχε 26 πόντους με 2/6 βολές, 12/14 δίποντα, 13 ριμπάουντ, μια ασίστ, δύο κοψίματα, 4 κερδισμένα φάουλ και 4 εναντίον και δύο λάθη σε 31’ και 49’’ συμμετοχής.

Ο Γουότσον γίνεται ο δεύτερος παίκτης του Πανιωνίου Cosmorama Travel που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στην Stoiximan GBL της φετινής αγωνιστικής χρονιάς μετά τον Τζέιλεν Χάντς για την 8η Εβδομάδα.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

 



