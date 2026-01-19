Ομάδες

Στα «πράσινα» η Juliana Okosun
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 13:57
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Juliana Okosun στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου.

Σε μια πολύ σημαντική προσθήκη προχώρησε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του «τριφυλλιού» καθώς έντυσε στα πράσινα την Juliana Okosun.

Η 25χρονη σέντερ έχει γεννηθεί στη Δανία και έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα και είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της χώρας της.

Ήταν βασική σε μεγάλες διοργανώσεις στην Εθνική Νεανίδων από το 2017 ως το 2019 και από το 2021 αγωνίζεται με την Εθνική Δανίας.

Αναλυτικά το βιογραφικό της:

2017-2019 Vaerlose BBK

2019-2020 Vaerlose Blue Hawks

2020-2023 Marquette University (NCAA)

2024-2025 Malbas (Σουηδία)

2026 Παναθηναϊκός

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Okosun ανέφερε «Η ένταξή μου σε μια ομάδα που κάνει ήδη τόσα πολλά σπουδαία πράγματα είναι μεγάλη τιμή για μένα.

Το να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού και να αγωνίζομαι για φιλάθλους που νοιάζονται τόσο πολύ είναι κάτι που πάντα ονειρευόμουν. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά και να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να πιέζει προς ακόμα μεγαλύτερους στόχους».



