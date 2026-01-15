Παναθηναϊκός: Το όραμα του Μπενίτεθ και η ευκαιρία για αντεπίθεση

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ πήρε μια σπουδαία πρόκριση επί του Άρη, στο ΟΑΚΑ και «σφράγισε» το εισιτήριό του για τους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πρόκριση δεν χαρακτηρίζεται σπουδαία γιατί ήρθε επί μιας ομάδας όπως ο Άρης, αλλά για την νοοτροπία που έδειξαν οι «πράσινοι» και το όραμα που παρουσίασε στο χορτάρι του γηπέδου των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός παρουσίασε μια ομάδα που ο κόσμος της είχε πολύ καιρό να δει. Μια ομάδα που ξεχείλιζε, από νιάτα, ενθουσιασμό, κίνητρο και «δίψα» για υπέρβαση.

Η πρώτη «ανάγνωση» της ενδεκάδας του Μπενίτεθ έκανε πολλούς να πιστεύουν πως ο Παναθηναϊκός «κατέβαινε» στο ματς πρόκρισης με το μυαλό στην ΑΕΚ. Λάθος. Ο Ισπανός είχε ετοιμάσει μια ομάδα η οποία θα κυριαρχούσε απέναντι στον αντίπαλό της. Με την ενέργειά της, με την αθλητικότητά της και με την ταχύτητά της. Και αυτό ακριβώς έγινε. Ο coach του «τριφυλλιού» πέτυχε διάνα σε όλες τις επιλογές του (είτε είχε να κάνει με πρόσωπα, είτε είχε να κάνει με το σχήμα) και μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού ο κόσμος της ομάδας έχει αρκετούς λόγους να νιώθει αισιόδοξος για τη συνέχεια της σεζόν αλλά και για το μέλλον γενικότερα.

Τετέι, Παντελίδης, Μπόκος, Πελίστρι, δείχνουν τον δρόμο, αλλά και τη ποδοσφαιρική σκέψη του Ισπανού με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βρει μια νέα, «φρέσκια» αγωνιστική ταυτότητα την κατάλληλη στιγμή.

Ο Ιανουάριος που μπορεί να δείξει πολλά

Ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα του 2026 έχει ακόμα τέσσερις αναμετρήσεις. Δύο για τη Super League και δύο για το Europa League. Και η αλήθεια είναι πως και για τις δύο διοργανώσεις έχει μπροστά του από μία μεγάλη ευκαιρία.

Εντός των τειχών ο Παναθηναϊκός έχει δύο πολύ δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την προσεχή Κυριακή με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και την επόμενη Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο. Η αποστολή των «πράσινων» απέναντι στους «κιτρινόμαυρους» είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά και μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Νίκολιτς από το Κύπελλο από τον ΟΦΗ, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για νίκη που μπορεί να αλλάξει άρδην την ψυχολογία της ομάδας. Και να πάει με επιπλέον… φτερά στον αγώνα της 25ης Ιανουαρίου κόντρα στον Ατρόμητο.

Η «μάχη» της Ευρώπης

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει και δύο τεράστια ευρωπαϊκά παιχνίδια, με το μυαλό στην πρόκριση και ταυτοχρόνως να «παλέψει» και τις όποιες πιθανότητες έχει για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν δύο ομάδες από τα πρώτα δύο γκρουπ δυναμικότητας, που βρίσκονται από πάνω τους στη βαθμολογία. Την Φερεντσέβαρος εκτός έδρας και την Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, σε ένα ματς που είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο με τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί και το γήπεδο να είναι όλο διαθέσιμο για τον κόσμο της ομάδας.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ έχουν εξασφαλίσει μαθηματικά την 24άδα και θα παίξουν τις πιθανότητές τους για 8άδα. Το μίνιμουμ είναι ένας βαθμός που «κλειδώνει» τη συνέχεια, εννοείται ότι με την οκτάδα να κλείνει στους 16 (πιθανότατα) ή 15 βαθμούς ο Παναθηναϊκός θέλει το 2/2 για να περάσει χωρίς αγώνες στους «16».

Το πρόγραμμα μέχρι τέλος Ιανουαρίου

Κυριακή 18/01/2026 21:00 SUPER LEAGUE ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πέμπτη 22/01/2026 22:00 EUROPA LEAGUE ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Κυριακή 25/01/2026 19:30 SUPER LEAGUE ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πέμπτη 29/01/2026 22:00 EUROPA LEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΡΟΜΑ