Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ
INTIME SPORTS
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 23:02
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμπληρώθηκε το «παζλ» της ημιτελικής φάσης, η οποία περιλαμβάνει το ντέρμπι, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και τη μάχη των αουτσάιντερ, Λεβαδειακός – ΟΦΗ | Δείτε πότε θα διεξαχθούν οι διπλοί αγώνες.

Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη φάση των «4» στον θεσμό.

Με νέα «τριάρα», αυτή τη φορά επί του Άρη, το «τριφύλλι» εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του (τα δύο με πέναλτι)

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όντας τακτικά άψογος και ουσιαστικά καλύτερος του Ολυμπιακού, επικράτησε 2-0 στο ντέρμπι των προημιτελικών στο Φάληρο στο ντέρμπι των προημιτελικών στο Φάληρο, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα στο πρώτο τέταρτο.

Ο ΟΦΗ με γκολ του Έντι Σαλσέδο νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στη Νέα Φιλαδέλφεια, πήρε την πρόκριση και βλέπει τον δρόμο ορθάνοικτο για τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά ματς.

Το… παραμύθι της ομάδας από τη Λιβαδειά τη φετινή σεζόν, συνεχίζεται! Μετά την εκπληκτική του πορεία στο πρωτάθλημα, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς και βρίσκεται στους «4» του Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 1985μετά το 1985.

Το ζευγάρι του τελικού θα προκύψει έπειτα από διπλούς αγώνες (σ.σ. θα υπάρχει κανονικά παράταση αν χρειαστεί) στην ημιτελική φάση. Τα πρώτα ματς θα γίνουν 3-4-5 Φεβρουαρίου κι οι ρεβάνς στις 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

  • Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0
  • ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1
  • Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2
  • Παναθηναϊκός – Άρης 3-0

Οι ημιτελικοί

  • ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
  • Λεβαδειακός - ΟΦΗ

Οι ημερομηνίες

  • 1ος ημιτελικός: 3-4-5 Φεβρουαρίου
  • 2ος ημιτελικός: 10-11-12 Φεβρουαρίου
  • Τελικός: 25 Απριλίου

Τα highlights του Παναθηναϊκός - Άρης

Τα highlights του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Τα highlights του ΑΕΚ - ΟΦΗ

Τα highlights του Λεβαδειακός - Κηφισιά


