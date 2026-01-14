Ομάδες

Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 21:46
SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Στα ημιτελικά Κυπέλλου μετά από 41 χρόνια

Η εντυπωσιακή πορεία της ομάδας της Βοιωτίας στο θεσμό του Κυπέλλου, είχε να συμβεί από το 1985, όταν και ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε στους «4».

Ο Λεβαδειακός είναι στην 4η θέση του πρωταθλήματος της Super League, αποδίδοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο κατά γενική ομολογία. Στο Κύπελλο Ελλάδας μετρά μόνο νίκες και έφτασε κι εκεί στους «4». Συμμετοχή στα ημιτελικά με όνειρα για τελικό, η οποία έρχεται για την ομάδα της Βοιωτίας μετά από 4 δεκαετίες.

Με το 2-0 επί της Κηφισιάς ο Λεβαδειακός πέτυχε κάτι που δεν είχε κάνει από το 1985 και μετά. Πριν από 41 χρόνια είχε βρεθεί ξανά στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Τότε είχαν αντιμετωπίσει την ΑΕΛ στην τετράδα και αποκλείστηκαν με δύο ήττες, 2-0 στην έδρα τους και 5-0 στη Θεσσαλική πόλη. Η ομάδα της Λάρισας είχε κατακτήσει και το τρόπαιο εκείνη τη σεζόν, στον τελικό με τον ΠΑΟΚ.

 

 



