Παναθηναϊκός: Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για ενδιαφέρον για τον Νόα Άλεν

Onsports Team

Ο νεαρός ομογενής που αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι και είναι διεθνής με την Ελπίδων, ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσιεύματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Νόα Άλεν είναι νεαρός ομογενής αριστερός μπακ, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ Μαϊάμι και είναι παράλληλα διεθνής με την Εθνική Ελπίδων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ μάλιστα, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Στο πλαίσιο της επιθυμίας του να ενισχυθεί με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε ελληνικό χρώμα.

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος λοιπόν, ο Άλεν έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την Ευρώπη. Και μεταξύ αυτών των ομάδων είναι και ο Παναθηναϊκός.

Ο Τομ Μπόγκερτ αναφέρει χαρακτηριστικά πως για τον ομογενή αριστερό μπακ, το «τριφύλλι» παρακολουθεί την υπόθεσή του, δίχως όμως να έχει κάνει πρόταση αγοράς του.

Ο Νόα Άλεν είναι γεννημένος στις ΗΠΑ με μητέρα Ελληνίδα. Είναι συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι και επέλεξε την Εθνική Ελλάδος για να αγωνιστεί. Με αποτέλεσμα να είναι ήδη διεθνής με την Ελπίδων.