Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 13 Ιανουαρίου 2026, 13:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τέθηκαν οι Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι.

Αμφότεροι κατάφεραν να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους, οι οποίοι τους είχαν αφήσει εκτός από τις προηγούμενες επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και θα δώσουν, όπως όλα δείχνουν, το «παρών» στο ντέρμπι των προημιτελικών με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αντίθετα, εκτός πλάνων του Βάσκου κόουτς των Πειραιωτών παρέμειναν οι Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Λορένζο Πιρόλα, που βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας τους, όπως και οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι που μετέχουν στο Κόπα Άφρικα.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει να ρίξει… βόμβα με Φρεντ - Ψάχνει τη φόρμουλα για την απόκτησή του

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει να ρίξει… βόμβα με Φρεντ - Ψάχνει τη φόρμουλα για την απόκτησή του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πρώτος στόχος της Νότιγχαμ για σέντερ φορ ο Ταρέμι»

«Πρώτος στόχος της Νότιγχαμ για σέντερ φορ ο Ταρέμι»
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέα συνάντηση με Ζέλσον Μάρτινς - Κοντά σε συμφωνία

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέα συνάντηση με Ζέλσον Μάρτινς - Κοντά σε συμφωνία

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους
14 λεπτά πριν Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους
EUROLEAGUE
Euroleague: Με πολλά προβλήματα η Παρτιζάν κόντρα στον Ολυμπιακό – Εκτός κι οι Πάρκερ, Μπράουν
30 λεπτά πριν Euroleague: Με πολλά προβλήματα η Παρτιζάν κόντρα στον Ολυμπιακό – Εκτός κι οι Πάρκερ, Μπράουν
EUROLEAGUE
Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»
1 ώρα πριν Φουρνιέ: «Το γήπεδο της Παρτιζάν είναι το πιο θορυβώδες που έχω αγωνιστεί»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Τζόουνς κόντρα στην Παρτιζάν
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Τζόουνς κόντρα στην Παρτιζάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved