Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ τέθηκαν οι Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι.

Αμφότεροι κατάφεραν να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους, οι οποίοι τους είχαν αφήσει εκτός από τις προηγούμενες επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και θα δώσουν, όπως όλα δείχνουν, το «παρών» στο ντέρμπι των προημιτελικών με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αντίθετα, εκτός πλάνων του Βάσκου κόουτς των Πειραιωτών παρέμειναν οι Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Λορένζο Πιρόλα, που βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας τους, όπως και οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι που μετέχουν στο Κόπα Άφρικα.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.