«Πρώτος στόχος της Νότιγχαμ για σέντερ φορ ο Ταρέμι»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας.

Στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους επιθετικούς για την ενίσχυση στη Νότιγχαμ βρίσκεται ο Μέχντι Ταρέμι.

Ο Ιρανός στράικερ του Ολυμπιακού αποτελεί την πρωταρχική επιλογή της Φόρεστ και έχει πάρει προβάδισμα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους φορ που εξετάζονται από τον αγγλικό σύλλογο.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να παραχωρηθεί και ο Καλιμουεντό, για τον οποίο δαπανήθηκαν 30 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι αλλά δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του συλλόγου.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος παιχνιδιού του 33χρονου, αφού είναι ένας επιθετικός που είναι ικανότατος στον αέρα αλλά και στο σκοράρισμα. Το γεγονός μάλιστα πως του αρέσει να χαμηλώνει στο γήπεδο βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας και τα πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά που έχει, προσθέτουν ορισμένα ακόμη συν στο προφίλ του!