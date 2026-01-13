Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέα συνάντηση με Ζέλσον Μάρτινς - Κοντά σε συμφωνία

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Μία… ανάσα από την οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ζέλσον Μάρτινς.

Το συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν ούτως ή άλλως το δικαίωμα επέκτασής του για ακόμη έναν χρόνο.

Παρά αυτή τη δυνατότητα, οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή με στόχο μία νέα συμφωνία διάρκειας δύο ή τριών ετών. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του 30χρονου άσου και τον θεωρεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου για τη συνέχεια.

Στο πρώτο ραντεβού με τους εκπροσώπους του Μάρτινς δεν επετεύχθη συμφωνία, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες υπήρξε νέα συνάντηση στην Ελλάδα, όπου το κλίμα ήταν σαφώς πιο θετικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι δύο πλευρές «έλυσαν» τις διαφορές που υπήρχαν και πλέον η οριστική συμφωνία φαντάζει θέμα χρόνου.