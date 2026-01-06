Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης στα προημιτελικά - Η τελευταία «μάχη»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με δύο μεγάλα ντέρμπι θα συνεχιστεί η δράση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού μετά τα play offs «κλείδωσαν» οι «μάχες» Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης, στην επόμενη φάση.

Τα «εισιτήριά» τους για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας «σφράγισαν» ΠΑΟΚ και Άρης. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκαν 2-0 του Παναιτωλικού στο «Κλ. Βικελίδης», στο ματς που άνοιξε την αυλαία των play offs του θεσμού και πλέον θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό, στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε μονή αναμέτρηση.

Παράλληλα, ντέρμπι προέκυψε και μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί του Ατρόμητου στην Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και έναν… απρόσμενο πρωταγωνιστή για να μπορέσουν να λυγίσουν τους Αθηναίους, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι του Καραμάλη. Έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στα προημιτελικά, σε μονό ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τέλος, στα προημιτελικά προκρίθηκε και η Κηφισιά, μετά τη νίκη της 1-0 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. «Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα της Αθήνας ήταν ο Ναζάρ Αμάνι, ο οποίος με «κεραυνό» νίκησε τον Σιαμπάνη.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των play offs:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

17:00 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR

Προημιτελικοί (13-15/01/2026)

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός - Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ - Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός - Άρης

*Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Ημιτελικοί

Νικητής 1ου προημιτελικού-Νικητής 4ου προημιτελικού

Νικητής 2ου προημιτελικού-Νικητής 3ου προημιτελικού

*Οι αγώνες είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

-1η Αγωνιστική: 02-04.02.2026

-2η Αγωνιστική: 10-12.02.2026

Τελικός

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.