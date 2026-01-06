Άρης – Παναιτωλικός 2-0: «Καθάρισε» χωρίς να φορτσάρει και πάει για μάχη με Παναθηναϊκό στους «8»!

INTIME SPORTS

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης «σφράγισαν» οι «κίτρινοι», οι οποίοι έπαιξαν όσο χρειάστηκε στο νοκ άουτ ματς του «Κλ. Βικελίδης».

Ο Άρης «καθάρισε» την πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε και τα δύο τέρματα του, με τον Μορόν στο 30ο λεπτό και με τον Ράτσιτς στο 44’. Εξαιρετική εμφάνιση για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε ο Γκάμπριελ Μισεουί.

Λίγα πράγματα επιθετικά από τους Αγρινιώτες που τα περίμεναν σχεδόν όλα από τον Αλεξάντρου Ματσάν. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα είχαν τις στιγμές τους, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν γκολ που θα τους έβαζε και πάλι στο ματς.

Στα προημιτελικά, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο σε νοκ άουτ παιχνίδι, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μορόν, Ράτσιτς, Μόντσου – Άλεξιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Ενκολόλο.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80’ Νινγκ), Πέρεθ (70’ Ντούντου), Παναγίδης (80’ Χαρούπας), Μισεουί (46’ Γένσεν), Μορόν (63’ Καντεβέρε).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85’ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72’ Εστέμπαν), Νικολάου (46’ Μπρέγκου), Ματσάν (85’ Σμυρλής), Μίχαλακ (46’ Ενκολόλο), Άλεξιτς.