ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.): Ο Μοναστηρλής τον… έστειλε στα προημιτελικά και τον Ολυμπιακό

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ραντεβού… κόντρα στον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας «έκλεισε» ο ΠΑΟΚ μετά την πρόκρισή του 5-4 στα πέναλτι απέναντι στον Ατρόμητο, έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Έναν απρόσμενο ήρωα είχε η βραδιά στην Τούμπα, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να χαρίζει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι του Θανάση Καραμάνη στη δραματική διαδικασία απέναντι στον Ατρόμητο. Οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν την επόμενη εβδομάδα τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο 21χρονος τερματοφύλακας στάθηκε καθοριστικός, απέναντι σε έναν εξαιρετικό Ατρόμητο που άξιζε περισσότερα. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν στο 52’ με το εκπληκτικό σουτ του Μπάκου, όμως δύο λεπτά αργότερα ο Ζίβκοβιτς ισοφάρισε μετά από υποδειγματική συνεργασία των παικτών του Λουτσέσκου.

Το πρώτο ημίχρονο είχε φάσεις και για τις δύο ομάδες, με τον Κωνσταντέλια να χάνει σημαντικές ευκαιρίες και τον Κοσέλεφ να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ και ο Μοναστηρλής δήλωσε «παρών» όταν χρειάστηκε. Στο δεύτερο μέρος, παρά τις προσπάθειες εκατέρωθεν και τις μεγάλες στιγμές των Γιακουμάκη και Τάισον, το σκορ δεν άλλαξε και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί, ο Μοναστηρλής έγινε πρωταγωνιστής, αποκρούοντας την εκτέλεση του Καραμάνη και στέλνοντας τον ΠΑΟΚ στους «8», αφήνοντας εκτός έναν μαχητικό Ατρόμητο. Οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο Αγρίνιο για τη Super League και στη συνέχεια στον Πειραιά για τη μεγάλη μάχη Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Η διαδικασία:

Γιάννης Μιχαηλίδης 1-0 (σε δεύτερη εκτέλεση λόγω διπλής επαφής)

Παναγιώτης Τσακμάκης 1-1

Τζόντζο Κένι 2-1

Αϊτόρ Γκαρθία 2-2

Τόμας Κεντζιόρα 3-2

Μπράιαν Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιώργος Γιακουμάκης 5-4

Θανάσης Καραμάνης απέκρουσε ο Μοναστηρλής.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μπάμπα – Γιουμπιτάνα, Σταυρόπουλος, Καραμάνης.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (80’ Καμαρά), Μεϊτέ (66’ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (86’ Τσάλοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66’ Γιακουμάκης).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Κίνι, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Μπάκου (92’ Τσακμάκης), Μίχορλ (87’ Παλμεζάνο), Γιουμπιτάνα (71’ Αϊτόρ), Τσαντίλας.