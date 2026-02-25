Ομάδες

Αγγλία: Αποθέωση για τον Snoop Dogg στην πρώτη του επίσκεψη ως συνιδιοκτήτης της Σουόνσι - Βίντεο
Οnsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο διάσημος ράπερ και παραγωγός Snoop Dogg γνώρισε αποθεωτική υποδοχή στην πρώτη του παρουσία στο γήπεδο «Λίμπερτι» ως επενδυτής της Σουόνσι.

Ο 54χρονος Αμερικανός, ντυμένος στα χρώματα της ουαλικής ομάδας, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από την αναμέτρηση της Championship με την Πρέστον, περνώντας μέσα από τιμητικό διάδρομο που σχημάτισαν νεαροί ποδοσφαιριστές από την Ουαλία, μπροστά σε περισσότερους από 20.000 φιλάθλους. Στις εξέδρες, οι οπαδοί τον υποδέχθηκαν με λευκές πετσέτες που στριφογύριζαν στον αέρα.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 1-1, με τον Λίαμ Κάλεν να ισοφαρίζει στο 90+5’ για τη Σουόνσι.

Ο προπονητής της ομάδας, Βίτορ Μάτος, αποκάλυψε ότι ο Snoop Dogg μίλησε στους παίκτες στα αποδυτήρια, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που θέλει να είναι ενεργά παρών και αγαπά τον αθλητισμό.



