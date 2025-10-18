Ομάδες

Άρης – Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα του «Κλ. Βικελίδης»
EUROKINISSI
Οnsports team 18 Οκτωβρίου 2025, 14:59
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα του «Κλ. Βικελίδης»

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Άρη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι», εν μέσω εξελίξεων, δίνουν την ένα κρίσιμο ματς στη Θεσσαλονίκη, όπου μόνος στόχος αποτελεί η νίκη, καθώς ήδη βρίσκονται στο -8 από την κορυφή.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται προ των πυλών, ο Χρήστος Κόντης γνωστοποίησε την αποστολή του Παναθηναϊκού, από την οποία έμειναν εκτός οι Πελίστρι, Σάντσες, Ντέσερς και Μπόκος.

Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Το Άρης – Παναθηναϊκός, για την 7η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

