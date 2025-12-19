Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χριστούγεννα με εκπλήξεις* από το XMAS Calendar του opaponline.gr
Onsports team 19 Δεκεμβρίου 2025, 20:40
BET

Χριστούγεννα με εκπλήξεις* από το XMAS Calendar του opaponline.gr

Η Χριστουγεννιάτικη διάθεση μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με το XMAS Calendar του opaponline.gr.

Στο ημερολόγιο προσφορών, οι επισκέπτες του opaponline.gr ολοκληρώνουν αποστολές* και ζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων με καθημερινές εκπλήξεις*.

Μια νέα χρονιά ξεκινά με το δεξί και με πολλές προσφορές* στο opaponline.gr μόνο με ένα κλικ.

Περισσότερες πληροφορίες για το XMAS Calendar του opaponline.gr υπάρχουν διαθέσιμες εδώ.

Ο ΟΠΑΠ είναι μέλος της Allwyn. Μίας εταιρείας παιχνιδιών τύχης και διασκέδασης, παγκόσμιας κλάσης. Όλα τα συναισθήματα, ο ενθουσιασμός, οι νίκες και οι επιτυχίες, είναι εδώ για να μείνουν. Και τώρα η ταχύτητα ανεβαίνει με νέες συγκινήσεις, ​καινοτομίες και ακόμα μεγαλύτερες νίκες.​ Είστε έτοιμοι για μία νέα εποχή εμπειριών; ​

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 107-84: Βρήκε την ευκαιρία και… ξέσπασε!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!
2 ώρες πριν Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!
CONFERENCE LEAGUE
AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)
3 ώρες πριν AEK: Η… απογείωση της «OPAP Arena» στην ανατροπή κι ο χαμός στα αποδυτήρια (βίντεο)
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Συγκινεί ο Λεσόρ – «Πριν από έναν χρόνο νόμιζα πως όλα τελείωσαν… Θα επιστρέψω!»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved