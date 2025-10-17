Παναθηναϊκός: Οριστικά χωρίς τρεις βασικούς κόντρα στον Άρη

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, με τον Χρήστο Κόντη να μετράει σημαντικές απώλειες.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς της Κυριακής (19/10, 19:30) με τον Άρη.

Ο Χρήστος Κόντης κάνει τα σχέδιά του για τη σημαντική αναμέτρηση χωρίς να υπολογίζει σε τρία βασικά μέλης της ομάδας του. Πρόκειται για τους Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες, αλλό και τον Σίριλ Ντέσερς.

Οι δύο πρώτοι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα για μια ακόμα μέρα, οπότε είναι πλέον απίθανο να βρεθούν έστω και στην αποστολή, ενώ το πρόγραμμα θεραπείας τους συνέχισαν οι Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».