Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Με την παρουσία φίλων και του «γηραιού» ο αγώνας του Telekom Center Athens

Onsports team

Με την παρουσία φίλων και του Ηρακλή θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον «γηραιό» στο «Telekom Center Athens», για την 11η αγωνιστική της GBL.

Μια εικόνα σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα αναμένεται να παρουσιαστεί το Σάββατο (20/12, 18:15) στο «Telekom Center», στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός Aktor – Ηρακλής για τη GBL.

Οι δύο ομάδες, σε συνεννόηση με τα οργανωμένα κινήματα των φιλάθλων τους, κατέληξαν σε συμφωνία για οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή στο Μαρούσι, ώστε το παιχνίδι να διεξαχθεί με παρουσία φίλων και των δύο συλλόγων στις εξέδρες. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «συμφωνία κυρίων», με ξεκάθαρο συμβολισμό και στόχο την αποστολή ενός συγκεκριμένου μηνύματος.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη σεζόν φίλοι της Θύρας 13 είχαν δώσει το «παρών» στο Ιβανώφειο, σε αγώνα της Α1 Γυναικών, με τη σκυτάλη πλέον να περνά στην αντίθετη κατεύθυνση και τους οπαδούς του «Γηραιού» να ταξιδεύουν στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, περίπου 300 φίλοι του Ηρακλή θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, καταλαμβάνοντας το πάνω διάζωμα του «T-Center».

Την ίδια ώρα, αναμένεται και μαζική προσέλευση φίλων του Παναθηναϊκού Aktor. Οι εντός έδρας αναμετρήσεις των «πρασίνων» έχουν εξελιχθεί σε πόλο έλξης για φιλάθλους κάθε ηλικίας, ακόμη και σε παιχνίδια με εμφανή διαφορά δυναμικότητας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι του συλλόγου εκτιμούν ότι και το συγκεκριμένο ματς θα διεξαχθεί σε «ζεστό» κλίμα, με χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες.

Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία του Σαββάτου έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ομάδες και οπαδοί επιχειρούν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα προς την Πολιτεία: ότι και στην Ελλάδα μπορούν να διεξάγονται αγώνες με την ταυτόχρονη και ειρηνική παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.