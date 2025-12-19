Ομάδες

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» ο Ζίβκοβιτς στο ντέρμπι της Τούμπας
EUROKINISSI
Onsports team 19 Δεκεμβρίου 2025, 21:07
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Παρών» ο Ζίβκοβιτς στο ντέρμπι της Τούμπας

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα βρίσκεται στην αποστολή του Ραζβάν Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο ντέρμπι του 2025.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μετά την ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, θέλει να επιστρέψει στα «τρίποντα», ώστε να μην χάσει κι άλλο έδαφος από την κορυφή.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής (19/12) και τέθηκε στη δοάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (21/12). Από εκεί και πέρα, οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η Παρασκευή (19/12) ήταν ημέρα τακτικής. Το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους παίκτες πάνω σε όλη την προσέγγιση της μάχης με τον Παναθηναϊκό μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια. Το Σάββατο (20.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.



