«Ο Μπενίτεθ πάει σε φιναλίστ του Champions League!»

Τα Βρετανικά Μέσα έχουν εκτενείς αναφορές στη συμφωνία, όπως αναφέρουν, του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό χαρακτηρίζοντας τους "πράσινους" ως 'φιναλίστ του Champions League".

Η διαφαινόμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ για να καθίσει ο πολύπειρος τεχνικός στον πάγκο των "πράσινων" για τα επόμενα δύο χρόνια έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση σε όλη την Ευρώπη.

Τα ρεπορτάζ ανα τη Γηραιά Ήπειρο είναι καθημερινά και αναφέρονται σε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, με την "Sun" να αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός συμφωώνησε με τους φιναλίστ του Champions League.