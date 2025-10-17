Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Ο Μπενίτεθ πάει σε φιναλίστ του Champions League!»
OnsportsTeam OnsportsTeam 17 Οκτωβρίου 2025, 20:14
SUPER LEAGUE

«Ο Μπενίτεθ πάει σε φιναλίστ του Champions League!»

Τα Βρετανικά Μέσα έχουν εκτενείς αναφορές στη συμφωνία, όπως αναφέρουν, του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό χαρακτηρίζοντας τους "πράσινους" ως 'φιναλίστ του Champions League". 

Η διαφαινόμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ για να καθίσει ο πολύπειρος τεχνικός στον πάγκο των "πράσινων" για τα επόμενα δύο χρόνια έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση σε όλη την Ευρώπη. 

Τα ρεπορτάζ ανα τη Γηραιά Ήπειρο είναι καθημερινά και αναφέρονται σε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, με την "Sun" να αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός συμφωώνησε με τους φιναλίστ του Champions League. 

image 2025 10 17 200200293



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Το κρίσιμο ματς στην Κωνσταντινούπολη
38 λεπτά πριν LIVE Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Το κρίσιμο ματς στην Κωνσταντινούπολη
SUPER LEAGUE
«Ο Μπενίτεθ πάει σε φιναλίστ του Champions League!»
39 λεπτά πριν «Ο Μπενίτεθ πάει σε φιναλίστ του Champions League!»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Αλλαγή στη λίστα της UEFA – Εκτός ο τραυματίας Ντέσερς, μπήκε ο Πάντοβιτς
42 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Αλλαγή στη λίστα της UEFA – Εκτός ο τραυματίας Ντέσερς, μπήκε ο Πάντοβιτς
EUROLEAGUE
EuroLeague: Κρίνεται το μέλλον Μακάμπι και Χάπελ
50 λεπτά πριν EuroLeague: Κρίνεται το μέλλον Μακάμπι και Χάπελ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της