ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Σβιντέρσκι, σε φουλ ρυθμούς κι ο Πελίστρι
Onsports team 19 Δεκεμβρίου 2025, 19:59
SUPER LEAGUE

Συναγερμός τέλος για τον Παναθηναϊκό! Ο Κάρολ Σφιντέρσκι προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή (19/12) και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του ντέρμπι της Τούμπας.

Οι «πράσινοι» κινδύνεψαν να παίξουν δίχως επιθετικό στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Ο Πολωνός κι ο Πάντοβιτς αποχώρησαν τραυματίας από το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς αναχώρησε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στην προπόνηση της Παρασκευής (19/12) ο Σφιντέρσκι έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις και τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχάριστα ήταν τα νέα και για τον Πελίστρι, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από καιρό μπόρεσε να βγάλει κι αυτός το κανονικό πρόγραμμα. Με δεδομένο ότι απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, η παρουσία του στην αποστολή κρίνεται αμφίβολη.



