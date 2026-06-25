Το ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Νότια Αφρική μπορεί να ξεκίνησε ως εφιάλτης, αλλά το τέλος ήταν το απόλυτο όνειρο.

Μετά την νίκη της επί της Νότιας Κορέας η ομάδα της Νότιας Αφρικής έγραψε ιστορία καθώς για πρώτη φορά πέρασε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως είναι φυισολογικό άπαντες πανηγυρίζουν έξαλλα, μιας και ο...δρόμος προς την επιτυχία είχε ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, αλλά το φινάλε θα είναι κάτι που θα το θυμούνται για πάντα.