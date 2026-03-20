Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Η φάση των «16» του Europa League ολοκληρώθηκε και πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Μπέτις, που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπράγκα, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Πόρτο.

Oι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 8/10 Απριλίου, ενώ οι επαναληπτικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 16/17 Απριλίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Europa League:

Μπράγκα - Ρεάλ Μπέτις

Φράιμπουργκ - Θέλτα

Πόρτο - Νότιγχαμ Φόρεστ

Μπολόνια - Άστον Βίλα