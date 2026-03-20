Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Η φάση των «16» του Europa League ολοκληρώθηκε και πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Μπέτις, που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπράγκα, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Πόρτο.
Oι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 8/10 Απριλίου, ενώ οι επαναληπτικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 16/17 Απριλίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Europa League:
Μπράγκα - Ρεάλ Μπέτις
Φράιμπουργκ - Θέλτα
Πόρτο - Νότιγχαμ Φόρεστ
Μπολόνια - Άστον Βίλα