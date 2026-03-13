Παναθηναϊκός: Ισοφάρισε το απίθανο ευρωπαϊκό ρεκόρ του - Κρατούσε εδώ και 43 χρόνια!
Οnsports Team 13 Μαρτίου 2026, 21:07
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ισοφάρισε το απίθανο ευρωπαϊκό ρεκόρ του - Κρατούσε εδώ και 43 χρόνια!

Ιστορική επίδοση έπιασε ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0 επί της Μπέτις.

Η τεράστια νίκη που σημείωσε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μπέτις με 1-0 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League, έδωσε ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στους «πράσινους» ενόψει του επαναληπτικού της Ισπανίας (19/3, 22:00).

Παράλληλα, όμως, βοήθησε το Τριφύλλι να ισοφαρίσει ένα... στοιχειωμένο ευρωπαϊκό ρεκόρ!

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε αήττητος για 7ο σερί παιχνίδι στο Europa League, όλα με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, κάτι που είχε να κάνει από την περίοδο 1982-1985.

Αν καταφέρει να μείνει αήττητος και στην Ανδαλουσία, έστω και στη κανονική διάρκεια του ατς, θα φτάσει τα οκτώ ματς αήττητος, κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν.

Παράλληλα, το δικό σου σερί στη διοργάνωση μεγάλωσε και ο Ράφα Μπενίτεθ. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Μπέτις, ο Μαδριλένος προπονητής μετρούσε 21 εντός έδρας ματς αήττητος στο Europa League!



