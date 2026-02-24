Ομάδες

Παναθηναϊκός: Με Πελίστρι στην Τσεχία - Εκτός για 6 εβδομάδες ο Πάλμερ - Μπράουν
Eurokinissi Sports
Onsports Team 24 Φεβρουαρίου 2026, 17:04
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Με Πελίστρι στην Τσεχία - Εκτός για 6 εβδομάδες ο Πάλμερ - Μπράουν

Ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο περιλάμβανε η προπόνηση της Τρίτης (24/02) στον Παναθηναϊκό, ενόψει του επαναληπτικού με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς, καθώς συμμετείχε για πρώτη φορά μετά από έναν μήνα σε ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης του Ράφα Μπενίτεθ και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη ρεβάνς των play offs του Europa League. Αντίθετα, εκτός πλάνων τέθηκε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Αμερικανός αμυντικός υποβλήθηκε σε διαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος έδειξε οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Το ιατρικό επιτελείο εκτιμά πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, χάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η ομάδα αναχωρεί την Τετάρτη (25/02) για την Τσεχία, όπου την Πέμπτη (26/02) θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλζεν, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ακολούθησε δουλειά στην τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Σίριλ Ντέσερς, Μούσα Σισοκό και Γιάννης Κώτσιρας, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την κρίσιμη αναμέτρηση. Σε αυτήν συμμετέχουν οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.


