Γιούτα Τζαζ: Φόβοι για ρήξη χιαστού στον Ουίλιαμς

Οnsports Τeam

Ο Βινς Ουίλιαμς Τζούνιορ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ρήξη χιαστού που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για πολλούς μήνες.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ομάδα των Γιούτα Τζαζ μετά τον τραυματισμό του Βινς Ουίλιαμς Τζούνιορς.

Ο παίκτης της Γιούτα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Ρόκετς και οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πλήρως απαισιόδοξες.

Κατά την διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο Ουίλιαμς έτρεξε στον αιφνιδιασμό και δέχθηκε ένα μαρκάρισμα από τον Τάρι Έασον. Το γόνατό του λύγισε ανάποδα και έπεσε κατευθείαν στο παρκέ. Αποχώρησε υποβασταζόμενος και έφυγε από το γήπεδο με πατερίτσες.

Σύμφωνα με την Σάρα Τοντ του «Deseret News», στην ομάδα φοβούνται πως μπορεί να έχει υποστή ρήξη χιαστού, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.