Euroleague: Επίσημη η αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί

Με μισή ώρα… καθυστέρηση θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί, το βράδυ της Πέμπτης (26/02) στο «Telekom Center Athens».

Η «πράσινη» ΚΑΕ είχε καταθέσει αίτημα αλλαγής ώρας στο παιχνίδι της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, ελέω της ρεβάνς του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για τα play offs του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (26/09) τους Τσέχους στις 19:45 και για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ ζήτησε τη μετάθεση της έναρξης του παιχνιδιού με τους Γάλλους, ούτως ώστε ο κόσμος της ομάδας να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις δύο αναμετρήσεις.

Η Euroleague εξέτασε το θέμα και λίγο αργότερα προχώρησε σε μετάθεση της ώρας που θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens». Έτσι, το ματς του Παναθηναϊκό AKTOR κόντρα την Παρί θα ξεκινήσει στις 21:45 αντί για τις 21:15 που είχε αρχικά προγραμματιστεί.