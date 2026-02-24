Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα στην πρεμιέρα στο Ντουμπάι από Ουμπέρ - Πτώση στην κατάταξη

EPA/BAS CZERWINSKI, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το... δεξί την υπεράσπιση του τίτλου του στο Ντουμπάι, μια και ηττήθηκε 2-0 σετ από τον Ούγκο Ουμπέρ, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Πρόωρη έξοδος για τον Στέφανο Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Ντουμπάι, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να γνωρίζει την ήττα 2-0 σετ (6-4, 7-5) από τον Ούγκο Ουμπέρ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαχρονικά του δημιουργεί προβλήματα και δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του παράδοση, μένοντας εκτός συνέχειας από τον πρώτο κιόλας γύρο.

Στο πρώτο σετ, ο Ουμπέρ «χτύπησε» στο κατάλληλο σημείο, πετυχαίνοντας το καθοριστικό break που του έδωσε προβάδισμα και τον έφερε σε θέση ισχύος. Με σταθερό σερβίς και σωστές επιλογές στα κρίσιμα ράλι, διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και έμεινε κοντά στο σκορ, δείχνοντας διάθεση να επιστρέψει στο ματς. Ωστόσο, στα κρίσιμα games ο Γάλλος αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, πέτυχε το break που χρειαζόταν και «σφράγισε» τη νίκη με 7-5, βάζοντας τέλος στην πορεία του Τσιτσιπά στο Ντουμπάι.