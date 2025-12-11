Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Μπενίτεθ για το κομβικό ματς με την Βικτόρια Πλζεν

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός καταστρώνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση με τους Τσέχους, η οποία μπορεί να φέρει το «τριφύλλι» σε θέση ισχύος ακόμη και για την 8άδα της League Phase του Europa League.

Μετά απ’ τα τελευταία απογοητευτικά αποτελέσματα στη Super League, το Europa League μοιάζει ο σοβαρότερος στόχος που έχει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» με 9 βαθμούς είναι σε εξαιρετικό σημείο, ενώ στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase έχουν δύο ματς εντός έδρας (Βικτόρια Πλζεν και Ρόμα) κι ένα εκτός (Φερεντσβάρος).

Η διαχείριση λόγω των απουσιών και της κατάστασης κάποιων παικτών, κάνει δύσκολη τη δουλειά του Ράφα Μπενίτεθ. Όμως ο Ισπανός τεχνικός που θεωρείται αυθεντία στη διαχείριση ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έχει καταστρώσει το πλάνο στο μυαλό του για το πώς θα κάνει αυτό που πρέπει απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν.

Το ματς είναι πραγματικό ντέρμπι, καθώς οι Τσέχοι έχουν 9 βαθμούς όπως ο Παναθηναϊκός και είναι στην 13η θέση, μία πάνω απ’ τους «πράσινους» στη διαφορά τερμάτων. Όμως είναι αήττητοι στη League Phase, μετρώντας 2 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Ο 65χρονος τεχνικός του Παναθηναϊκού, καλείται να κάνει αυτό που δεν κατάφεραν οι συνάδελφοί του σε Φερεντσβάρος, Μάλμε, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε, Φράιμπουργκ. Τη στιγμή που δε θα έχει τους Ρενάτο Σάντσες, Φακούντο Πελίστρι και Γιώργο Κυριακόπουλο. Συν τους παίκτες που δεν είναι στη λίστα, όπως ο Σίριλ Ντέσερς και ο Τιν Γεντβάι.

Με αυτά τα δεδομένα, το πιθανότερο σενάριο είναι να πάει σε μια λογική Στουρμ Γκρατς. Με τριάδα στην άμυνα για να διαφυλάξει καλύτερα και τα προβλήματα στα χαφ, αλλά και στο αριστερό άκρο όπου δεν υπάρχει μπακ ουσιαστικά. Λόγω της απουσίας του Κυριακόπουλου και της κακής κατάστασης του Μλαντένοβιτς.

Κάτω απ’ τα δοκάρια αναμένεται να είναι ο Λαφόν. Στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά. Δεξιά όλη την πλευρά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Ζαρουρί. Τσιριβέγια με Μπακασέτα στον άξονα, με τους Τετέ-Τζούρισιτς σε πιο δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Στην περίπτωση που προτιμηθεί ένας εκ των Σιώπη ή Τσέριν δίπλα στον Τσιριβέγια, ο Μπακασέτας ίσως να ανέβει ψηλότερα και να μείνει εκτός ένας εκ των Τετέ ή Τζούρισιτς.

Αυτή τη στιγμή το σενάριο της τετράδας στην άμυνα μοιάζει να μη συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς το ζήτημα στα χαφ και στο αριστερό άκρο της άμυνας, είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα ανασταλτικά, απέναντι σε μια ομάδα που έχει ουσία στο παιχνίδι της και ξέρει να «χτυπάει» στις αδυναμίες του αντιπάλου.