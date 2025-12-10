Ομάδες

Παναθηναϊκός: Δεν έγινε αλλαγή στη λίστα, παρέμεινε ο Πάντοβιτς – Η αποστολή των «πράσινων»
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 19:44
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Δεν έγινε αλλαγή στη λίστα, παρέμεινε ο Πάντοβιτς – Η αποστολή των «πράσινων»

Δεν έγινε αλλαγή του Σέρβου επιθετικού με τον Ντέσερς, εκτός του αγώνα με τους Τσέχους και οι Σάντσες, Πελίστρι, Κυριακόπουλος.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κρίσιμο παιχνίδι του Europa League με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε κάποια έκπληξη αναφορικά με την αποστολή που έχει στη διάθεσή του, για το ματς με τους Τσέχους που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης (11/12).

Ο Πάντοβιτς είναι κανονικά στην αποστολή, κάτι που σημαίνει πως δεν έγινε αλλαγή στη λίστα με επαναφορά του Ντέσερς σε αυτή. Ο Σέρβος παρέμεινε και είναι κανονικά στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού.

Εκτός είναι οι εδώ και καιρό απόντες, Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.


