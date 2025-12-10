Ομάδες

Ο Τζούρισιτς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές και συγκίνησε: «Ο Παναθηναϊκός σημαίνει τα πάντα για εμένα»
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 20:04
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Τζούρισιτς συμπλήρωσε 100 συμμετοχές και συγκίνησε: «Ο Παναθηναϊκός σημαίνει τα πάντα για εμένα»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς γιόρτασε με ένα εξαιρετικό βίντεο τις 100 συμμετοχές του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, στέλνοντας κι ένα μήνυμα αγάπης στον κόσμο.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετρώντας 19 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με στιγμές του από τη θητεία του στο Τριφύλλι, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα αγάπης και αφοσίωσης στον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Νιώθω περηφάνια και τιμή που έφτασα τις 100 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό. Αυτή η ομάδα, αυτά τα χρώματα και η υποστήριξη που νιώθω από την πρώτη μου μέρα στην Αθήνα σημαίνουν τα πάντα για μένα. Μόνο ΠΑΟ!»



