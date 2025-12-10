Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μόντε Μόρις, με τον 30χρονο γκαρντ να υπογράφει με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.
Ο 30χρονος Αμερικανός, Μόντε Μόρις είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού στα γκαρντ, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Το who is who
Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
• 2017–2022 Denver Nuggets
• 2022–2023 Washington Wizards
• 2023–2024 Detroit Pistons
• 2023-2024 Minnesota Timberwolves
• 2024–2025 Phoenix Suns
• 2025 Indiana Pacers
Οι αριθμοί του στο NBA
Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε ατομικό επίπεδο
• First-Team All-Big 12 (2017)
• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)