Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 20:58
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο

Στιγμιαίος «συναγερμός» στην ΑΕΚ, με τον Κρις Σίλβα να πιάνει τον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού και να ζητάει αλλαγή, αλλά να επιστρέφει κανονικά στο ματς.

Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» για την ΑΕΚ, που μετά την αποβολή του Ντράγκαν Σάκοτα στην αναμέτρηση κόντρα στη Λέβιτσε, είδε και τον Γκαμπονέζο σέντερ να αποχωρεί με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Κρις Σίλβα τραυματίστηκε στα μέσα της τρίτης περιόδου και πήγε αμέσως κουτσαίνοντας στον πάγκο της ΑΕΚ, όπου το ιατρικό επιτελείο των «κιτρινόμαυρων» έπεσε πάνω του.

Για αρκετά λεπτά ο Σίλβα έκανε ασκήσεις για να τεστάρει το πόδι του και λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο της ΑΕΚ, με τους ανθρώπους της Ένωσης προς ανακούφιση όλων.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις
36 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις
EUROPA LEAGUE
Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»
39 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»
ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο
43 λεπτά πριν AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο
SUPER LEAGUE
Το «αντίο» του Γιώργου Τζαβέλλα στον Παναθηναϊκό
1 ώρα πριν Το «αντίο» του Γιώργου Τζαβέλλα στον Παναθηναϊκό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved