AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο

Onsports Team

Στιγμιαίος «συναγερμός» στην ΑΕΚ, με τον Κρις Σίλβα να πιάνει τον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού και να ζητάει αλλαγή, αλλά να επιστρέφει κανονικά στο ματς.

Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» για την ΑΕΚ, που μετά την αποβολή του Ντράγκαν Σάκοτα στην αναμέτρηση κόντρα στη Λέβιτσε, είδε και τον Γκαμπονέζο σέντερ να αποχωρεί με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Κρις Σίλβα τραυματίστηκε στα μέσα της τρίτης περιόδου και πήγε αμέσως κουτσαίνοντας στον πάγκο της ΑΕΚ, όπου το ιατρικό επιτελείο των «κιτρινόμαυρων» έπεσε πάνω του.

Για αρκετά λεπτά ο Σίλβα έκανε ασκήσεις για να τεστάρει το πόδι του και λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο της ΑΕΚ, με τους ανθρώπους της Ένωσης προς ανακούφιση όλων.