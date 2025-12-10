Ομάδες

BCL: Ο τρομερός Κρις Σίλβα γλίτωσε την ΑΕΚ από κάζο, παίζοντας τραυματίας!
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 21:42
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΑΕΚ

BCL: Ο τρομερός Κρις Σίλβα γλίτωσε την ΑΕΚ από κάζο, παίζοντας τραυματίας!

Η ΑΕΚ έκανε τα εύκολα-δύσκολα, όμως τελικά πήρε τη νίκη κόντρα στη Λέβιτσε στην παράταση (82-82 κ.δ.) με 99-88 κι εξασφάλισε την πρωτιά και την πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League, έχοντας και πάλι ως κορυφαίο τον Κρις Σίλβα.

Η ΑΕΚ ήταν το φαβορί, αλλά δυσκολεύτηκε και πάλι απέναντι στη Λέβιτσε για την 5η αγωνιστική του FIBA Basketball Champions League, όπως και στη Σλοβακία.

Αναγκάστηκε να παίξει το παιχνίδι στην παράταση (82-82 κ.δ), όμως εκεί ξέσπασε και πήρε τη νίκη με 99-88, έχοντας ως κορυφαίο τον Κρις Σίλβα (19 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), ο οποίος είχε ενοχλήσεις από το τρίτο δεκάλεπτο και σε πολλές στιγμές του αγώνα μέχρι το τέλος, έπαιζε κουτσαίνοντας!

Μαζί με τη νίκη της η ΑΕΚ εξασφάλισε και την πρώτη θέση του 6ου ομίλου φτάνοντας το ρεκόρ της στο 5-0.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ.), 99-88

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 7, Φλιώνης 8, Λεκαβίτσιους 7, Πεκάρσκι 4, Μπάρτλεϊ 22, Αρμς 10, Σίλβα 19

ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 17, Παζίτσκι, Γουέσον 10, Ντόρσεϊ 12, Μούζιτς 15, Μπογιανόβσκι 4, Κάριους 8, Μαβέιν 22

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα στατιστικά



