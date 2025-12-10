Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Champions League: «Έσπασε το ρόδι» ο Άγιαξ, σπουδαίο «διπλό» η Κοπεγχάγη
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 22:00
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: «Έσπασε το ρόδι» ο Άγιαξ, σπουδαίο «διπλό» η Κοπεγχάγη

Ο «Αίαντας» επικράτησε 4-2 στην έδρα της Καραμπάγκη για τους πρώτους του βαθμούς, ενώ οι Δανοί έφυγαν θριαμβευτές απ’ την Ισπανία νικώντας 3-2 την Βιγιαρεάλ.

Τα απογευματινά ματς της Τετάρτης για την 6η αγωνιστική στη League Phase του Champions League, έφερε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Με εκτός έδρας επικρατήσεις για Άγιαξ και Κοπεγχάγη.

Οι Ολλανδοί που είχαν 5 ήττες ως τώρα, θριάμβευσαν στην έδρα της Κάραμπαγκ με 4-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές, έχασαν μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4

10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ

Στην Ισπανία η Κοπεγχάγη που είχε τον Χατζηδιάκο στον πάγκο, έφυγε με τεράστια νίκη από το «Θεράμικα» κόντρα στην Βιγιαρεάλ. Ο Κορνέλιους στο 90’ πέτυχε το νικητήριο γκολ των Δανών, οι οποίοι είναι δυνατά στο παιχνίδι διεκδίκησης πρόκρισης. Έφτασαν στους 7 βαθμούς, ενώ το «κίτρινο υποβρύχιο» έμεινε στον 1 και ουσιαστικά αποκλείστηκε.

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-3

47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Φέρνει Πάτρικ Μπέβερλι, σενάρια και για Μπρούνο Καμπόκλο!
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Φέρνει Πάτρικ Μπέβερλι, σενάρια και για Μπρούνο Καμπόκλο!
ΣΠΟΡ
Απίστευτο κι όμως... Πειραιώτικο! Με 833 ευρώ το μήνα το κλειστό του Ρέντη στον Ολυμπιακό!
34 λεπτά πριν Απίστευτο κι όμως... Πειραιώτικο! Με 833 ευρώ το μήνα το κλειστό του Ρέντη στον Ολυμπιακό!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βέλγιο: Τζόλης και Καρέτσας οι πιο ακριβοί παίκτες του πρωταθλήματος
56 λεπτά πριν Βέλγιο: Τζόλης και Καρέτσας οι πιο ακριβοί παίκτες του πρωταθλήματος
ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroCup: Σε τροχιά πρόκρισης ο Άρης, πήρε το «θρίλερ» με τη Βενέτσια
1 ώρα πριν EuroCup: Σε τροχιά πρόκρισης ο Άρης, πήρε το «θρίλερ» με τη Βενέτσια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved