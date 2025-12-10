Ομάδες

Απίστευτο κι όμως... Πειραιώτικο! Με 833 ευρώ το μήνα το κλειστό του Ρέντη στον Ολυμπιακό!
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 22:53
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός

Απίστευτο κι όμως... Πειραιώτικο! Με 833 ευρώ το μήνα το κλειστό του Ρέντη στον Ολυμπιακό!

Με μόλις 10.000 ευρώ το χρόνο, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξασφάλισε για έναν ακόμα χρόνο την αποκλειστική χρήση του Δημοτικού γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη».

Για μία ακόμα χρονιά, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός θα έχει ουσιαστικά για αποκλειστική χρήση το Δημοτικό Γυμναστήριο «Μελινα Μερκούρη» στου Ρέντη, το οποίο έκλεισε έναντι του ποσού των 10.000 ευρώ το χρόνο μόλις ή άλλιως για 833 ευρώ τον μήνα!

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Παναγιώτης Κατηφές της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκαιας-Ρέντη, η οποία ήταν και η μοναδική που καταψήφισε την πρόταση. 

Όπως αναφέρει, ο Δήμαρχος Νίκαιας / Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης υποστήριξε πως ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τα ετήσια έξοδα συντήρησης και αυτός είναι ο λόγος που το παραχωρεί έναντι ενός τόσο μικρού αντίτιμου στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, ο οποίος αποκτά την αποκλειστική του χρήση.

Δείτε την ανάρτηση:



