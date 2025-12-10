Κολοσσός Ρόδου: Διπλή ενίσχυση για τη συνέχεια της σεζόν

Onsports Team

Την απόκτηση των Ντέιβιντ Νίκολς και Τέβιν Μακ ανακοίνωσε η ομάδα της Ρόδου.

Ο τραυματισμός του Ράιαν Τέιλορ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η αναμενόμενη απουσία του για διάστημα 6-8 εβδομάδων υποχρέωσαν τον Κολοσσό Ρόδου στην απόκτηση περιφερειακού παίκτη. Οι Ροδίτες ανακοίνωσαν την προσθήκη του 29χρονου Αμερικανού γκαρντ Ντέιβιντ Νίκολς.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού για την απόκτηση του Νίκολς:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ντέιβιντ Νίκολς. Ο Ντέιβιντ Νίκολς είναι γεννημένος στις 26 Μαρτίου του 1996, στο Ιλινόι των ΗΠΑ και με ύψος 1,83μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα από το 2015 μέχρι το 2018 αγωνίστηκε στο Albany Great Danes, ενώ τη σεζόν 2018/19 έπαιξε στο Florida State Seminoles.

Στην πρώτη του σεζόν ως επαγγελματίας αγωνίστηκε στην Κύπρο με την Ομόνοια το 2019/20. Έκτοτε αγωνίστηκε σε Σλοβενία με την Ρογκάσκα, Βέλγιο με την Ουνιόν Μον-Ενό, Γαλλία με τη Μοριέν Σαβί, Φινλανδία με την Κομπράτ, Ουγγαρία με τις Σοπρόν και Φέχερβαρ και Τουρκία στη Γιάλοβασπορ.

Φέτος, ο Νίκολς ξεκίνησε στο Αζερμπαϊτζάν με τη Σαμπάχ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 3,7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ».

Πέρα από τον Νίκολς, ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Τέβιν Μακ:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τέβιν Μακ.

Ο Τέβιν Μακ είναι γεννημένος την 1η Μαΐου του 1996, στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και με ύψος 1,98μ. αγωνίζεται ως σμολ φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε σε τρία πανεπιστήμια από το 2015 μέχρι το 2020, σε Τέξας, Αλαμπάμα και Κλέμσον.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2021 από την Πρίστινα, ενώ έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τον Απόλλωνα Πατρών και την Καρδίτσα. Από ‘κει και πέρα, ο Μακ έχει παίξει ακόμη σε Ιταλία, Κίνα, Λιβύη, Ταϊβάν και Σαουδική Αραβία.

Τη φετινή σεζόν, μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Σταρτ Λούμπλιν, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 18,6 πόντους, 4,9 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1 κλέψιμο».