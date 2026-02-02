Ομάδες

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχετε κερδίσει απόψε» - Ο Ηλιόπουλος πήρε πίσω το πρόστιμο
Eurokinissi
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Φεβρουαρίου 2026, 00:15
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχετε κερδίσει απόψε» - Ο Ηλιόπουλος πήρε πίσω το πρόστιμο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε το πίσω το πρόστιμό που είχε επιβάλει στους ποδοσφαιριστές μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας κι έστειλε μήνυμα ενότητας, ενόψει της συνέχεια σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ως νικητές αντιμετώπισε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Ηλιόπουλος αποφάσισε να αποσύρει το πρόστιμο 400.000 ευρώ που είχε επιβάλει στους «κιτρινόμαυρους», μετά τον  αποκλεισμό από τον ΟΦΗ.

Να θυμίσουμε ότι το πρόστιμο δεν θα ίσχυε αν η ομάδα έκανε το «3 στα 3» στα ματς με Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό.

Μετά το τέλος του ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» ενημέρωσε την ομάδα ότι τη θεωρεί νικήτρια κι ως εκ τούτου άρει το πρόστιμο.

Σε ομιλία του στα αποδυτήρια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχετε κερδίσει απόψε. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω, όμως, να μην ξεχνάτε ότι, παρά αυτό που έγινε απόψε, είμαστε μονομάχοι. Θα παλέψουμε ως το τέλος. Θα είμαι πάντα στο πλευρό σας και στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές».



