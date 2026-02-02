Ομάδες

Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»
Onsports Team 02 Φεβρουαρίου 2026, 00:07
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός

Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»

Οι «ερυθρόλευκοι» με ενημέρωσή τους υποστηρίζουν πως υπήρξαν τραμπουκισμοί σε βάρος του διαιτητή και της αποστολής τους.

Έντονη αντίδραση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για όσα έγιναν στο γήπεδο της ΑΕΚ, μετά το τέλος του ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» καταγγέλλουν πως ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε φραστικά κατά του διαιτητή, αλλά και κατά του Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

«Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, το ίδιο και στα αποδυτήρια.

Επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αντέδρασαν και ο κ. Ηλιόπουλος τράπηκε σε φυγή. Ο κ. Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview, όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου».

 



