ΠΑΟΚ: Φέρνει Πάτρικ Μπέβερλι, σενάρια και για Μπρούνο Καμπόκλο!

Onsports Team

Ο «δικέφαλος» θέλει να ρίξει… βόμβες μεταγραφικές, όντας πολύ κοντά στον Πάτρικ Μπέβερλι, την ώρα που οι Ισραηλινοί τον εμπλέκουν με την υπόθεση Μπρούνο Καμπόκλο.

Σε μεταγραφικό… οργασμό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που η ΚΑΕ πέρασε στα «χέρια» του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Ο «δικέφαλος» ήδη απέκτησε τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, όμως η ενίσχυση δε σταματάει εκεί. Με τις… βόμβες να αναμένεται να «σκάσουν» από εδώ και πέρα.

Ο «δικέφαλος» προχωρά τις επαφές για την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι. Ο γκαρντ που νεαρός είχε περάσει από τον Ολυμπιακό και έκανε σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ, φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους «ασπρόμαυρους».

Μάλιστα, ήταν στο χαρτάκι του Αριστοτέλη Μυστακίδη με τους μεταγραφικούς στόχους του ΠΑΟΚ, με το οποίο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε στο «PAOK Sports Arena». Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 37χρονος είναι κοντά σε συμφωνία με τον «δικέφαλο» και δεν αποκλείεται τις ερχόμενες μέρες να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να τελειώσει η μεταγραφή.

Ο Μπέβερλι είναι ελεύθερος από τη στιγμή που έφυγε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Σε 12 χρόνια στο ΝΒΑ μέτρησε 8,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ, 1,1 κλεψίματα σε 666 αγώνες κανονικής περιόδου, με 37,1% τρίποντο.

Στο Ισραήλ τώρα, πέρα απ’ το όνομα του Μπέβερλι εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ και με τον Μπρούνο Καμπόκλο. Ο Βραζιλιάνος ψηλός της Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, όμως δεν υπολογίζεται από τον Δημήτρη Ιτούδη. Η ομάδα του Ισραήλ ψάχνει τρόπο να απαλλαγεί από τον παίκτη.

Όπως αναφέρουν στη χώρα της Χάποελ, ήδη έχουν αρχίσει επαφές. Οι οποίες αν ολοκληρωθούν θα φέρουν έναν σέντερ υψηλού επιπέδου στον ΠΑΟΚ.