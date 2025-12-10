ΠΑΟΚ: Το χαρτάκι του Μυστακίδη με τρεις μεταγραφές - Πάει για το «μπαμ» με Μπέβερλι

Onsports Team

Ο Τέλης Μυστακίδης κρατούσε ένα χαρτάκι κατά την άφιξή του στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, με τα ονόματα τριών παικτών, τον έναν εκ των οποίων έχει ήδη ανακοινώσει ο Δικέφαλος.

Ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στο Παλατάκι για τον αγώνα με την Πριεβίτζα για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup, απόλαυσε τις στιγμές και την υποδοχή και έκανε και την πρώτη του δήλωση.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα, έχει όμορφη ατμόσφαιρα απόψε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Γεννήθηκα εδώ, πάντα ήταν στην καρδιά μου. Είναι καλό που θα χτίσουμε, θα βοηθήσουμε και τους παίκτες. Η ομάδα δική τους είναι. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τις ομάδες για τους εαυτούς τους, αλλά για τους φιλάθλους. Δεν ξέρω πόσο θα μιλάμε, καλύτερα να κάνουμε πράγματα, παρά να λέμε» είπε ο Τέλης Μυστακίδης.

Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει προκαλέσει ένα χαρτάκι που κρατούσε κατά την άφιξή του με τρία ονόματα παικτών.

Το πρώτο ήταν του Ταϊρί, τον οποίο ήδη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, το δεύτερο του Τίμι Άλεν, για τον οποίο είναι γνωστό πως ενδιαφέρεται και το τρίτο θα αποτελέσει μεταγραφική βόμβα εφόσον ισχύει, καθώς ήταν του Πάτρικ Μπέβερλι. Ενός παίκτη με τεράστια θητεία στο NBA, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες: