Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το «αντίο» του Γιώργου Τζαβέλλα στον Παναθηναϊκό
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 20:36
SUPER LEAGUE

Το «αντίο» του Γιώργου Τζαβέλλα στον Παναθηναϊκό

«Εύχομαι καλύτερες μέρες στον Παναθηναϊκό», αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Τις τελευταίες μέρες είναι γνωστό πως ο Γιώργος Τζαβέλλας αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε στους ποδοσφαιριστές, ενώ μέσω social media θέλησε να στείλει μήνυμα λέγοντας «αντίο» στο σύλλογο και τους ανθρώπους του.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Κλείνει σήμερα για μένα ένα όμορφο κεφάλαιο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για τον σεβασμό, την συνεργασία και την καθημερινότητα που χτίσαμε μαζί.
Φεύγω με καθαρή καρδιά έχοντας κρατήσει τις καλύτερες στιγμές και τους ανθρώπους που γνώρισα.

Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό!».

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Ο τρομερός Κρις Σίλβα γλίτωσε την ΑΕΚ από κάζο, παίζοντας τραυματίας!
2 λεπτά πριν BCL: Ο τρομερός Κρις Σίλβα γλίτωσε την ΑΕΚ από κάζο, παίζοντας τραυματίας!
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις
39 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις
EUROPA LEAGUE
Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»
42 λεπτά πριν Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»
ΜΠΑΣΚΕΤ
AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο
46 λεπτά πριν AEK: Τρόμαξαν με Κρις Σίλβα, αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved