Το «αντίο» του Γιώργου Τζαβέλλα στον Παναθηναϊκό

Onsports Team

«Εύχομαι καλύτερες μέρες στον Παναθηναϊκό», αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Τις τελευταίες μέρες είναι γνωστό πως ο Γιώργος Τζαβέλλας αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε στους ποδοσφαιριστές, ενώ μέσω social media θέλησε να στείλει μήνυμα λέγοντας «αντίο» στο σύλλογο και τους ανθρώπους του.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Κλείνει σήμερα για μένα ένα όμορφο κεφάλαιο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για τον σεβασμό, την συνεργασία και την καθημερινότητα που χτίσαμε μαζί.

Φεύγω με καθαρή καρδιά έχοντας κρατήσει τις καλύτερες στιγμές και τους ανθρώπους που γνώρισα.

Εύχομαι καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό!».