Europe Cup: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με 100άρα, παρουσία Μυστακίδη

Onsports Team

Με τρομερή εμφάνιση του Κλίβελαντ Μέλβιν ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στη δεύτερη φάση των ομίλων του Europe Cup, επικρατώντας άνετα της Πριεβίζντα με το επιβλητικό 101-70.

Η πρώτη παρουσία του Τέλη Μυστακίδη σε αγώνα του ΠΑΟΚ, συνδυάστηκε με νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Και μάλιστα με θρίαμβο επί της Πριέβιτζα (101-70) για την πρώτη αγωνιστική της β’ φάσης στο FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς είχε σε εκπληκτική κατάσταση τον Κλίβελαντ Μέλβιν (27 πόντοι), ενώ Νίκος Περσίδης και Μάρβιν Τζόουνς έδωσαν σημαντικές βοήθειες για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στην άνετη επικράτηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 27 (6/10 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόνιαρης 10 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλαφτσάκης 2, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9 (3/10 σουτ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 14 (6/7 δίποντα, 2/2 βολές), Περσίδης 11 (3/4 τρίποντα), Ιατρίδης, Φίλλιος, Μουρ 9 (2/5 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιμσά 16 (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

ΠΡΙΕΒΙΤΖΑ (Μάρεϊ): Τόλμπερτ 11 (1), Τόμας 8 (2/11 σουτ), Νόβακ 9 (2), Ζέλιζνακ 4, Γιας, Τουσέντ 16 (2/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σμιθ 12 (6/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μάρινγκ, Αλίχοτζιτς 10 (5/7 δίποντα), Λούις